Pai entrega filhas à polícia por roubarem em loja

Progenitor diz ter ficado "envergonhado" e pagou os produtos.

15:21

Um homem entregou as duas filhas à polícia após ter visto um vídeo em que ambas apareciam a roubar numa loja na Bahia, Brasil. As imagens são do passado sábado mas apenas na terça-feira o homem as viu e não hesitou em entregar as jovens.



O progenitor diz ter ficado "envergonhado" com as ações de Nilsilane e Nilciléia e pediu à polícia para o pôr em contacto com o estabelecimento de forma a pagar os produtos que estas tinham levado, avança o Site G1, da Globo.



"Ele é uma pessoa de bem. Disse ter ficado dececionado com a situação e envergonhado depois de ver as duas no vídeo. Por isso, ele afirmou que decidiu trazê-las à esquadra para que se pudessem entregar e ainda pediu desculpas", referiu o delegado encarregue do caso à publicação.



As jovens, de 24 e 27 anos, roubaram três garrafas de vodca do estabelecimento.



As imagens foram partilhadas pela própria polícia.