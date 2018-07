Pai parte vidro do carro da ex-mulher para levar a filha

Batalha pela custódia da criança está na origem da violenta atitude do homem.

Um homem impediu a ex-mulher de fugir de carro com a filha, em Naberezhnye Chelny, na Rússia. O pai, visivelmente perturbado, partiu os vidros do carro e agarrou na criança que estava a chorar no banco de trás.

Um vídeo captado por uma amiga que também estava no veículo, mostra o homem à frente do carro a pedir para que a ex-mulher abrisse a porta. A mulher, assustada, negou ao ex-marido abrir as portas, o que o levou ao desespero.

O homem retirou do bolso um pequeno martelo e começou a partir os vidros do carro. A mulher ainda tentou iniciar marcha, mas o pai não descansou até destrancar o automóvel.

Dirigiu-se à filha, tirou-lhe o cinto, colocou a menina ao colo e afastou-se do carro.





A polícia não recebeu qualquer denúncia relativamente ao incidente.

Os media locais falam numa batalha complicada pela custódia da menina. A lei da família russa diz que a partilha de custódia é incomum, sendo que é a mãe quem costuma ficar com a guarda dos filhos.