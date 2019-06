Pai perdoa filhas que encheram a sala de pó de talco

Um pai australiano mostrou grande autocontrolo ao chegar a casa e deparar com o chão da sala coberto de pó de talco.Em vez de gritar com as filhas de 3 e 4 anos e colocá-las de castigo, Randy Doyron mostrou grande poder de encaixe e ainda sugeriu às crianças que fizessem... anjinhos de neve no chão.Fossem todos os pais assim compreensivos e haveria menos crianças no psicólogo.