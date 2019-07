A população residente da histórica localidade de Harlech, no País de Gales, uniu-se na candidatura ao prémio de estrada mais inclinada do mundo, atribuído pelo Livro Guiness de Recordes.O anterior recorde era de uma inclinação de 35%, na Nova Zelândia, agora batido pelos 37,5% desta estrada britânica.A inclinação é tão incrível que um residente colocou um tijolo no topo da estrada e foi possível observar o objeto a rebolar caminho abaixo.