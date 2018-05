Pais salvam filha adolescente de ser violada a metros de casa

Menor foi atacada ao sair de um autocarro na Escócia. Pais ouviram gritos e afugentaram agressor.

A Polícia escocesa está a procurar um homem suspeito de ter tentado violar uma adolescente na localidade de East Kilbride, atacada a poucos metros de casa quando tinha acabado de sair de um autocarro.



O jornal The Sun conta que a rapariga de 15 anos foi atirada ao chão após ter começado a caminhar na direção de casa e começou a gritar. Os pais, que moram a poucos metros de distância, estavam em casa quando ouviram os gritos. Correram para ir ver o que se passava e o homem acabou por fugir ao avistá-los.



O ataque aconteceu pelas 23h15 deste domingo. A polícia considera que se tratou de um ataque sexual e reforçou a vigilância. "Este abominável indivíduo atacou uma rapariga adolescente que simplesmente estava a fazer o seu caminho de casa, depois de ter estado com os amigos. É absolutamente vital que o econtremos", diz a detetive Pamela Bannister ao The Sun.



As, autoridades não têm, no entanto, muitos pormenores sobre o suspeito. Sabem que usava uma camisola vermelha com capuz, uma t-shirt preta e calças jeans. Teria "entre 20 a 40 anos" e entrou no autocarro poucas paragens antes do local do ataque.