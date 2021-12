Um panda gigante escapou por breves instantes de um Zoológico de Pequim, na China. Menglan escalou uma grade com cerca de 1,80 metros de altura e, quando já estava do outro lado, foi atraído de volta por um tratador que o aliciou com comida. O panda não ficou ferido e já regressou à sua principal atividade: brincar. O Zoo anunciou, entretanto, que vai reforçar a segurança do recinto.