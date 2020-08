‘Pantera’ à solta em parque lança pânico

A polícia de Sussex, no Reino Unido, montou uma operação depois de receber uma série se queixas, durante a noite, que davam conta de que uma pantera invadiu o parque de Steyning.

Muito locais, em pânico, garantiram ter visto um "predador à solta" no parque e a policia resolveu investigar imediatamente.

Ao chegar ao local, os agentes viram à distância uma criatura que parecia de facto uma pantera: era do mesmo tamanho e porte do animal e a cor era também igual. Mas ao aproximarem-se perceberam que se tratava de um peluche de uma pantera, em tamanho real, que terá sido esquecido num banco do parque.

"Os relatos de um ‘predador perigoso na área de Steyning revelaram-se verdadeiros. Pode ser um brinquedo, mas os agentes que responderam à ocorrência não sabiam isso quando chegaram ao local", disse um porta-voz da polícia de Sussex, brincando com a insólita situação.