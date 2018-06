Paramédica rouba 1.600 euros a idosa gravemente ferida

Mulher entrou na casa da vítima durante o serviço de emergência e ficou com o cartão de crédito da mesma.

09:40

Uma paramédica levantou 1.600 euros em dinheiro após roubar um cartão de crédito durante um serviço de emergência a casa de uma mulher de 87 anos gravemente ferida. O caso ocorreu em julho do ano passado em Devon, no Reino Unido.



Tudo aconteceu depois de Joyce Bealey ter caído dentro da própria casa. Devido à queda aparatosa, a mulher partiu oito costelas e viu-se obrigada a chamar os serviços de emergência.



Após a chegada, uma das paramédicas, Anna Mogford, entrou na habitação com o objetivo de procurar uma peça de roupa mais confortável e quente, tendo sido nesse momento que procedeu ao roubo.

O furto foi descoberto quando a filha percebeu que o dinheiro da conta da mãe estava a ser levantado, o que seria impossível visto que esta se encontrava internada no hospital.



O caso está a ser julgado em tribunal, porém Anna Mogford nega todas as acusações.