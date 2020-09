Passageira abre uma das portas de emergência de avião porque estava com calor

Muitas das pessoas que viajam de avião já tiveram de esperar dentro da aeronave, mas esta mulher decidiu ir passear enquanto esperava num aeroporto de Kiev, na Ucrânia.



A passageira queixou-se do calor dentro do avião e, por isso, decidiu abrir uma das portas de emergência da aeronave e andar um pouco na asa do avião.