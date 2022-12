Passageira de avião acorda com criança a fazer desenhos na sua meia

View this post on Instagram A post shared by Life’s A Trip With SK (@lifesatripwithsk)

Uma passageira ficou horrorizada depois de acordar, durante uma viagem de avião, e ver uma criança a desenhar na sua meia.As imagens do episódio foram partilhadas por uma blogger de viagens do Reino Unido, Julie Valentine, e tornaram-se virais depois de serem publicadas na página de Instagram "Passenger Shaming", segundo informação divulgada pelo New York Post.No vídeo, pode ver-se a mulher a agarrar o pé que tinha a meia pintada com rabiscos abstratos feitos com caneta roxa.Vários críticos disseram que a mulher devia ter a meia mais riscada como forma de "punição", por ter colocado os pés entre o assento e a parede da cabine que é visto como um ato considerado inadmissível, segundo o código de etiqueta do avião.