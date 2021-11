Paciência de chinês é coisa que este chinês não tem. Insatisfeito com a velocidade do autocarro, na cidade de Harbin, China, o homem, de 68 anos, pegou no carrinho de compras e atirou-o, inesperadamente, para cima do motorista, deixando-o inconsciente.



Quando recuperou a consciência ,o motorista chamou a polícia e o agressor foi detido.