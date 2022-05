Passageiro sem experiência de voo aterra avião após piloto ficar inconsciente

Um passageiro sem experiência em pilotagem fez, esta terça-feira, uma aterragem de sucesso após o piloto do avião em que seguiam ter ficado inconsciente. A pequena aeronave pousou no Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Florida, EUA, com a ajuda dos controladores de tráfego aéreo.

De acordo com o New York Post, o passageiro comunicou aos controladores de tráfego aéreo que o piloto da aeronave se encontrava inconsciente, cerca de 110 quilómetros a norte do destino: "O meu piloto ficou inconsciente. Eu não sei como pilotar o avião."

"Mantenha as asas niveladas e apenas tente seguir a costa, seja para o norte ou para o sul. Estamos a tentar obter a sua localização", aconselharam os controladores, que ajudaram o avião a diminuir a altitude e, finalmente, conseguiram localizar a aeronave, auxiliando o homem a pousar o avião até ao solo. A aterragem feita pelo homem sem qualquer experiência foi considerada segura e estável.

Aviões como o que foi aterrado atingem velocidades de cerca de 300 quilómetros por hora e podem ter catorze passageiros a bordo.

O nome do heróico passageiro e o estado de saúde do piloto não foram divulgados.