Passageiro tenta invadir o cockpit para carregar o telemóvel

Episódio de fúria descontrolada aconteceu num aeroporto da Índia.

Ficar sem bateria no telemóvel é um problema que deixa muitas pessoas fora de si.



Talvez por isso, um indiano tenha tentado forçar a entrada no cockpit de um avião, afirmando que precisava de carregar o telemóvel.



O passageiro acabou expulso ainda antes da aeronave descolar.



O caso aconteceu em Kolkata no início da semana. A companhia IndiGo, que operava o voo em causa, relata que o passageiro aparentava estar embriagado e foi entregue à polícia.