Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passaportes ingleses pós-Brexit produzidos em França

Ícone britânico deixa de ser uma obra inglesa.

03:30

É, no mínimo, um caso curioso.



Após o Brexit, os passaportes do Reino Unido voltam a ser azuis e dourados, como eram até 1988.



Mas o que é realmente engraçado é que os passaportes do país fora da UE vão ser produzidos na UE, mais exatamente em França.