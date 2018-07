Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passeio ao natural por culpa do calor

Moradores de Burlington foram surpreendidos por um homem nu que passeava tranquilamente.

02:30

Os moradores de Burlington, no estado norte-americano do Vermont, foram surpreendidos por um homem nu que passeava tranquilamente pelas ruas da cidade, usando apenas um chapéu e um par de ténis.



Interpelado pela polícia, disse que "estava com calor".