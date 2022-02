A passagem de um rebanho com 1400 ovelhas pela pequena cidade de Bealiba, no estado australiano de Vitória, surpreendeu os moradores, que saíram de casa para assistirem ao inusitado espetáculo e até acenaram na direção do dono das ovelhas.O passeio, que foi registado em vídeo, demorou cinco horas. O rebanho foi vigiado ao longo de percurso, de 20 km, por cinco cães.