Um cão de raça pastor alemão foi encontrado preso na parte de baixo de uma carrinha. As operações para o libertar envolveram polícias, bombeiros e agentes da proteção animal de Lufkin, no Texas. O cão terá procurado refugiar-se no carro do dono quando se assustou com uma trovoada. Um vídeo mostra como a operação foi complicada e delicada.