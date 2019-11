Um tribunal de Dax, nos Pirenéus franceses, rejeitou uma queixa de um morador local por causa do barulho feito pelos patos do vizinho.O queixoso, que se mudou há pouco tempo da cidade para o campo, alegou que o grasnar dos patos a toda a hora não o deixava descansar e tornava a sua vida num inferno.O juiz considerou, no entanto, que o ruído dos patos estava "dentro dos limites aceitáveis" e rejeitou a ação. "Os patos venceram", festejou o dono.