Patrão oferece 600 carros aos empregados

O vendedor de diamantes Savji Dholakia é rico mas não é ingrato.

Com o apoio do PM indiano, Narendra Modi, ofereceu 600 carros a empregados da sua empresa de exportação e presenteou os restantes com prémios monetários e apartamentos.