Um esquadrão da Patrulha Suíça estava destacado para sobrevoar a celebração do centenário da morte do piloto Oskar Bider, quando os caças se enganaram na localidade e realizaram o espetáculo aéreo sobre um festival de música tirolesa, a seis quilómetros de distância.



Aparentemente, os F-5E Tiger II não estavam equipados com GPS e quando o líder do esquadrão viu a tenda do festival, dirigiu-se para lá pensando ser o local de homenagem a Bider.