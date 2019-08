Pede ao namorado para lhe comprar tampões e ele pergunta-lhe se quer de lima ou limão

Uma mulher pediu ao namorado para lhe comprar tampões. O pedido da rapariga, aparentemente normal, deu origem a um debate sobre o conhecimento dos homens em relação a produtos de higiene feminina, depois de o rapaz ter perguntado à namorada se ela queria tampões de limão ou lima.

De acordo com o portal de notícias espanhol 20minutos, a história surgiu depois o homem ter mandado uma mensagem à namorada com uma fotografia, em que lhe perguntava qual dos produtos queria. Em causa estão os mesmos tampões, mas de tamanho diferente e, por isso, com caixas diferentes.











Ambas as caixas são azuis, mas uma tem um desenho amarelo e outra tem o mesmo desenho em verde. Ao deparar-se com as duas embalagens diferentes, o homem achou que os desenhos representavam o cheiro dos tampões: limão ou lima.

Foi através do Twitter que a mulher expôs a situação. Rapidamente o tweet em questão gerou um debate sobre os conhecimentos masculinos. Embora muitos comentários representem piadas, outros mostram que os homens não sabem que existem vários tipos de tampões. Muitos fazem ainda referência ao facto de ser necessário que os homens se informem mais sobre produtos de higiene femininos e sobre o corpo da mulher.





I was laughing so much at this, also when I went to read the comments I was shocked how little men know about women.



If men were the ones bleeding women would know which brand, size and what chocolate to buy with it and you probably would get it for way cheaper