Homem pede emprego em loja depois de roubar

O cúmulo do descaramento?

Um homem teve o descaramento de preencher uma candidatura de emprego numa loja de desporto do Wyoming, nos Estados Unidos, após ser apanhado pelas câmaras de vigilância e roubar artigos.



O suspeito fê-lo... duas vezes no mesmo dia.



O larápio foi de manhã ao estabelecimento comprar alguns artigos com um cartão-presente e aproveitou para roubar óculos de sol e munições.



Voltou à tarde e, depois de preencher a candidatura, saiu da loja com mais dois pares de óculos no bolso.