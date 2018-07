Pedido de casamento com ovo Kinder acaba com anel entalado em sítio inesperado

Noiva teve de ir ao hospital para conseguir retirar o objeto.

15:30

Uma mulher colocou o anel de casamento dentro de um ovo de plástico que sai como brinde nos ovos kinder e inseriu-o na própria vagina para fazer um pedido de casamento original ao namorado.

A intenção da mulher era que o namorado conseguisse descobrir o ovo e que o retirasse.

O ovo acabou por ficar preso dentro do órgão da mulher antes do homem saber da "surpresa" e apenas os médicos conseguiram solucionar o problema.

A mulher, cuja identidade não foi revelada, pediu ao namorado que aceitasse o pedido sem que ele se apercebesse do que se estava a passar. Depois acabaram por ir ao hospital para os médicos retirarem o ovo.

A história foi publicada por Dr.Kay no livro "This is going to hurt: confessions of a junior doctor".