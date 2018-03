Perde a memória e chora diariamente ao ser lembrada do divórcio

Mulher acredita que o marido está no trabalho.

12:40

Imagine sofrer todos os dias pelo mesmo amor falhado. Esta é a rotina de Veronika Mescheryakova, de 29 anos, que tem de ser lembrada diariamente, pela mãe, de que está divorciada. Devido a uma doença rara, a russa perde a memória sempre que adormece e todos os dias tem de reviver o "pesadelo".

De acordo com Mirror, Veronika foi diagnosticada com uma forma severa de porfiria, doença no sangue, responsável pela perda de memória, dores físicas severas e problemas de respiração.

A mulher já foi submetida a uma operação, mas o quadro clínico tem piorado com perdas de memória a longo prazo e paralisia dos membros.

Todos os dias Veronika espera ansiosamente pela chegada do marido que "ainda não está em casa porque se atrasou no trabalho", até que a mãe a recorda do processo de divórcio e deixa a filha destroçada.

As razões da separação não foram tornadas públicas, mas Veronika ambiciona reunir-se com o marido quando recuperar a saúde.

A história peculiar foi partilhada no Facebook e conquistou a simpatia dos cibernautas que aconselharam a mãe a contar à jovem que foi ela a pedir o divórcio.