Perde carro em noite de copos e tenta encontrá-lo com cartaz

Um cartaz colocado nas ruas de Twin Cities (região de Minneapolis-Saint Paul), nos EUA, está a dar que falar nas redes sociais e já se tornou viral. Acontece que Luke, um residente local, bebeu demais numa noite de copos com amigos e… perdeu o próprio carro.

"Posso ter salvo a vossa vida ou a das vossas crianças… Mas agora não consigo encontrar o meu carro. Recompensa para quem encontrar um Toyota Camry híbrido de 2007", lê-se nos avisos deixados pelo condutor, que, pelo teor da mensagem, os utilizadores admitem que se trata de um bombeiro.

"Bebi demais e estacionei o carro e segui com um amigo. Nós achamos que está algures na parte norte do condado de Hennepin, estacionado numa rua urbanizacional", adianta Luke, que colocou o cartaz.

Os utilizadores que estão a tentar ajudar o dono do carro lamentam, no entanto, que não haja mais pormenores sobre a localização, uma vez que as diretrizes dadas por Luke sobre onde poderá estar o veículo dizem respeito a uma área de mais de 1500 quilómetros quadrados.