Perde mais de 80 kg e torna-se guru de moda

Jovem chegou a pesar 140 quilos. Decidiu mudar de vida depois de ver a avó morrer com problemas cardíacos.

14:14

Thayna Pacheco Barbosa tem 24 anos e é estilista e guru de moda e beleza. Quem a vê no Instagram fica a pensar que a jovem brasileira de Juiz de Fora é modelo, mas a verdade é as curvas que Thayna mostra no presente são resultado de uma luta contra a obesidade que durou longos anos. A jovem chegou a pesar 140 kg.

Foi aos 18 anos que a estilista repensou toda a sua vida. Viu a avó morrer à sua frente, vítima de uma série de problemas cardíacos causados pelo excesso de peso. Meses depois recebeu a notícia de que a mãe tinha tido um ataque cardíaco e foi aí que a jovem percebeu que tinha que fazer algo pela sua saúde, porque corria sérios riscos de vida.

A jovem conta que teve conversa séria com os pais aos 18 anos e explicou-lhe que queria submeter-se a uma cirurgia para colocação de uma banda gástrica. Consciente de que a operação não resolve tudo, a jovem embarcou numa dieta rigorosa associada à prática diária de exercício físico.

Thayna conseguiu perder 80 kg e pesa agora 58 quilos. A jovem, que admite sempre ter tido confiança em si e no seu corpo, é agora inspiração para os mais de 655 mil seguidores, que acompanham as novidades de Thayna.

"Comecei a ficar gordinha quando tinha cinco anos, mas nunca tive problemas com isso. Não posso dizer que amava o meu corpo, mas achava que era normal. Sempre fui confiante e nunca ninguém me fez sentir que era menos pessoa por ser gorda. Achava que todas as pessoas gordas sonhavam em ser magras e isso irritava-me, por isso nunca me esforcei muito. Eu sempre gostei de comer comida a sério, comida da mãe. Também era fã de fast-food, mas o principal problema era que, por mim, todas as refeições do dia podiam ser o que eu comia ao almoço", recorda a jovem em entrevista, admitindo que foi o susto com familiares que a alertou para os seus próprios problemas.

A estilista e guru de moda mantém o regime de seis idas ao ginásio por semana, onde pratica boxe, musculação, fitness e cardio, e ainda dá conselhos aos fãs. "É sempre um processo novo e para mim também foi. Eu nunca tinha feito exercício na vida! Não pesquisei sobre a operação, fi-la e pronto. E a adaptação ao desporto foi assim. Difícil no início, mas usei a dieta como medicamento e segui todas as ordens do meu médico. Aos pouco fui-me interessando em vários tipos de alimentação e treino", conta a jovem.

Os elogios dizem quase tudo. Muitas seguidoras de Thayna elogiam a jovem, por não ter medo de mostrar a estrias que resultaram da perda de peso. "Eu amo o corpo que tenho agora. Sim tenho algum excesso de pele e é um processo demorado para o remover. Mas o que interessa? Costumo dizer que pesei 140 kg durante 18 anos da minha vida e que agora tenho outros 18 para ter um corpo de sonho", brinca a jovem, que se submete a massagens especiais para tonificar e reduzir o volume da pele na zona da barriga.

Feliz com a sua nova vida, Thayna deixa um conselho muito simples para quem também luta contra o excesso de peso. "Pesquisem, tenham vontade de aprender. Quando percebi o que me levava a comer tanto, descobri a paixão pela comida saudável. È um processo lento, porque é preciso perder os hábitos do açúcar, gorduras, farinhas e alimentos processados. Evitem alimentos processados a todo o custo. O nosso corpo é natural e deve ser alimentado com coisas igualmente naturais", concluis Thayna.