Pescador resgatado após ataque de focas agressivas

Guarda Costeira britânica foi chamada a auxiliar o homem.

Um pescador escocês teve de ser resgatado pela Guarda Costeira do Reino Unido após ser perseguido por dezenas de focas "agitadas e agressivas", que o cercaram num penhasco, impedindo a sua fuga.



O homem diz que estava a passear pela praia de Berwickshire quando tudo aconteceu. Começou a ser perseguido por mais de 50 focas - e as suas crias - sendo obrigado a chamar ajuda, contam os media britânicos



A Guarda Costeira explicou que, na fuga, o homem escalou uma ravina, mas que ficou preso antes de chegar ao topo.



Apesar de as autoridades terem chegado ao local em apenas 20 minutos, as operações de socorro e retirada do homem da ravina de novo até à praia terão demorado cerca de duas horas.



Felizmente, tudo acabou bem.