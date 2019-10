Quatro pescadores salvaram um cachorro de uma morte certa ao retirá-lo do mar ao largo de La Paz, no México. O pequeno cão tinha sido arrastado por correntes fortes e esteve várias horas no mar até ser avistado.O cachorro foi levado para bordo e foi depois foi assistido por veterinários, recuperando a boa forma em poucos dias.O grupo de salvadores chamou-lhe Wilson, como a bola que fez companhia à personagem de Tom Hanks no filme ‘O Náufrago’.