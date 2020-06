Petição quer substituir monumentos polémicos por estátuas de Britney Spears

Numa altura em que, em todo o mundo, ocorrem atos de vandalismo contra monumentos e estátuas com conotação considerada ‘racista’ ou polémica (em Lisboa verificou-se vandalismo numa estátua do Padre António Viera), nos EUA há quem vá mais longe e peça mesmo a substituição de monumentos de figuras ligadas aos Estados Confederados e ao movimento esclavagista por estátuas de Britney Spears.

Uma petição, que já conta com mais de 23 mil assinaturas, defende que as estátuas de figuras ligadas à história da Confederação, localizadas em Nova Orleães, devem ser substituídas "pela heróina do estado do Louisiana", a cantora Britney Spears.

"Para além de provar o seu talento, ela provou a sua força de carácter, por ter ultrapassado uma depressão e um esgotamento altamente mediatizados, mas também por trabalhar continuamente para melhorar. Ela é uma inspiração para milhões de pessoas. As suas contribuiçõies são demais para serem anumeradas, mas aqui deixo alguns exemplos dos esforços de solidariedade que fez no seu estado natal", escreve a autora da petição, Kassie Thibodeaux.

A norte-americana refere depois que a cantora angariou mais de 600 mil euros para apoiar os programas de recuperação da tragédia do furacão Katrina, que doou mais de 250 mil euros às vítimas das cheias no Louisiana e que apoia regularmente escolas naquele estado.

"Ela já tem uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood, e agora é tempo do seu estado-natal a honrar, com a homenagem que ela merece", finaliza a petição, endereçada ao Governador, Senador e restantes representantes do estado do Louisiana.