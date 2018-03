Piloto beija a pista após aterrar avioneta sem trem de aterragem

Francis Goeddeke seguia com aluno quando foi obrigado a manobra muito arriscada.

Por J.C.M. | 17:06

Francis 'Frank' Goeddeke, piloto de uma escola de instrução aérea na Florida, Estados Unidos, fez na última quinta-feira aquela que terá sido a aterragem mais arriscada da sua carreira.







Ao aperceber-se de que havia um problema no trem de aterragem, Francis passou uma hora a voar, para gastar combustível e aterrar com o mínimo de material combustível a bordo da avioneta Piper PA-28R-200 que pilotava. A seu lado seguia um aluno a quem estava a dar uma aula. Trata-se de um piloto que frequenta um curso para se tornar instrutor de voo.



O incidente foi filmado e os vídeos mostram que o trem de aterragem se recolhe mal o avião toca no chão, fazendo a parte da frente do aparelho raspar no asfalto durante vários metros. Mas o aparelho acaba por se imobilizar sem pegar fogo e sem se desfazer, permitindo aos dois tripulantes escapar ilesos.



Ao sair da avioneta, Francis Goeddeke tem um gesto inesperado. O piloto ajoelhou-se na pista e beijou o chão, como que a agradecer ter escapado a uma aterragem que poderia ter tido um desfecho dramático.



O caso aconteceu pelas 9h20 desta quinta-feira, na pista do aeródromo de Pembroke Pines, na Flórida. As autoridades estão a investigar o que motivou a avaria do avião que podia ter custado a vida aos dois pilotos.