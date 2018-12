Pilotos que desenharam pénis no céu são castigados mas voltam a voar

Dois pilotos da Marinha americana foram castigados por terem desenhado no céu um pénis gigante. A rota foi detetada nos radares e rapidamente partilhada nas redes sociais, após um voo sobre a Califórnia que aconteceu em outurbo.



Segundo o site Marine Times, o castigo aplicado aos pilotos está sob sigili, mas este corpo das Forças Armadas Americanas garantiu que os dois pilotos do avião de treino T34C mantêm a licença de voo e podem continuar a fazer voar as máquinas de guerra.



"Dois aviadores do corpo de Marines foram punidos administrativamente, na sequência de uma investigação aos fatos e circunstâncias do voo irregular de 23 de outubro, que resultou numa imagem obscena".



O insólito desenho não terá sido visto em terra, devido às condições atmosféricas desse dia, mas o desenho da rota no radar não deixa dúvidas da brincadeira propositada dos pilotos. O site Aircraft Spots apercebeu-se do insólito desenho e divulgou-o no Twitter.





Somebody needs to have a word with the crew of US Navy T-34C 160937 SHUTR91 out of MCAS Miramar pic.twitter.com/WgrgkKzRln — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 23 de outubro de 2018







O caso não é original. Já em 2017, dois pilotos da Marinha americana tinham desenhado um pénis nos céus, mas, dessa vez, o rasto dos aviões foi mesmo visível para os residentes de Okanogan County, no estado de Washington.