Um homem de 70 anos foi morto enquanto passeava o cão em Devon, em Inglaterra. A vítima, que seguia no passeio com o cão, foi atingida por um pneu de um veículo que circulava na estrada.As autoridades procuram agora saber as circunstâncias em que o incidente se deu. O motorista também já está a ser interrogado.O porta-voz da Polícia de Devon e Cornwall disse que o "homem morreu após ser atingido por um pneu na A38 perto de Newton Abbot".