Polícia ao telefone atropela ciclista

"Não prestei atenção", acabou por confessar o agente. Momento foi captado em vídeo.

30.07.18

O momento bizarro foi captado em vídeo pelo ciclista, que tinha uma câmara colocada no capacete. As imagens foram disponibilizadas no Youtube e estão a causar muita polémica nos EUA.







Um ciclista foi atropelado por um carro da polícia no Missouri, EUA, e desculpou-se pelo sucedido dizendo que "estava só a olhar para o telemóvel".O homem seguia de bicicleta numa estrada norte-americana e esperava calmamente num cruzamento por uma oportunidade para avançar quando tudo aconteceu. O carro avançou sobre ele sem hesitações e abalroou-o, sem o ver ao fazer a curva."Estava a olhar para o telemóvel, agente? Porque raio estava a mandar mensagens?", questionou o homem atingido, enquanto o polícia estacionava o carro num sítio próximo.O agente defendeu-se de forma igualmente bizarra, garantindo que não estava a mandar mensagem, mas sim simplesmente a olhar para o aparelho eletrónico."Não prestei atenção", acabou por confessar.