A polícia da Áustria procura os autores de uma vaga de furtos misteriosa.Os suspeitos são procurados pelo roubo de 13 chocalhos de vacas que pastavam em campos do Tirol, região alpina no Oeste do país."As pessoas perguntam-se por que motivo alguém roubaria chocalhos", admite Bernhard Gruber, porta-voz da polícia, referindo que o valor total dos bens furtados é inferior a mil euros.Mas, admite, para os criadores os chocalhos têm valor sentimental.