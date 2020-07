Polícia espanhola apanha dez quilos de cocaína em motor automóvel

Não tem limites a engenhosidade das redes internacionais de tráfico de droga para fazerem chegar à Europa o valioso produto, escreve o "Aquela Máquina".

A Polícia Nacional e a Guardia Civil espanholas apanharam, a 6 de julho, uma encomenda carregada de cocaína no aeroporto El Altet, que serve as cidades de Alicante e Elche.

Os 9,640 quilos do estupefaciente, oriundo do Peru, vinham muito bem acondicionados no interior do motor de um automóvel.

O propulsor pesava 150 quilos mas, depois de submetido ao raio X, percebeu-se que estava uma substância orgânica no seu interior.

Foram necessárias mais de três horas para serrar o bloco de metal e tirar a cocaína, avaliada em mais de 891 mil euros caso chegasse aos traficantes de rua.

Dois espanhóis e um venezuelano, destinatários da droga, foram detidos na operação.

