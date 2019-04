Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia nu prende criminoso na sauna

Detenção insólita aconteceu na Suécia.

02:30

Um polícia sueco de folga deu de caras com um traficante de droga fugido à Justiça numa sauna e deu-lhe ordem de prisão, apesar de não ter consigo a farda, a arma ou as algemas.



Na realidade, o agente estava completamente nu com exceção de uma toalha à cintura, tal como o suspeito.



O comandante da Polícia teceu rasgados elogios ao agente por ter conseguido "manter a cabeça fria apesar do ambiente escaldante na sauna".



E por ter detido o criminoso...