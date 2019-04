Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia pede devolução de fortuna deixada em autoestrada do Michigan

Condutor distraído deixou cair uma mala com 25 mil euros.

02:30

Um condutor distraído deixou cair uma mala com 25 mil euros numa autoestrada do Michigan, EUA, causando um verdadeiro pandemónio, com dezenas de pessoas a tentarem apanhar as notas.



A polícia apelou à devolução do dinheiro, mas até agora só conseguiu recuperar cinco mil euros.