Polícia procura dono de 191 mil euros em ouro esquecidos em comboio

Esqueceu-se de três quilos de ouro dentro de um comboio na Suíça? Se não, alguém o fez. A procuradoria de Lucerna procura o dono de uma mala com um lingote de ouro, deixado para trás numa carruagem do comboio que viajava entre St. Gallen e Lucerna.Segundo a BBC, a descoberta foi tornada pública agora apesar de ter ocorrido em outubro de 2019. Ao longo dos últimos meses, a polícia tem desenvolvido esforços para encontrar o dono do ouro, sem sucesso. O ouro vale 170 mil euros.