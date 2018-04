Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia procura ladrão com o pior retrato robot de sempre

Autoridades de Warwickshire lançaram apelo e receberam de volta torrente de piadas.

Por J.C.M. | 19:44

"Emitimos um retrato robot de um suspeito de um assalto a uma casa em Strattford, que aconteceu em fevereiro. Se tiver alguma informação, por favor contacte-nos".



A mensagem publicada no Twitter pela polícia de Warwickshire, região do centro de Inglaterra, poderia passar relativamente despercebida, se não fosse o dito retrato robot. É que o dito suspeito aparece com uma boca de tal maneira desproporcionada, que mais parece um desenho animado.



Depressa começaram a chover respostas hilariantes, com gente a publicar imagens do burro do Shreck e outras personagens mirabolantes.



Mas a polícia avisa que não se trata de uma brincadeira: "Confirmamos que esta pessoa é real e que já antecipávamos toda a atenção que a publicação pudesse ter. Mas, brincadeiras à parte, a imagem foi criada a partir de uma descrição e é um caso sério, uma vez que uma mulher foi vítima de um crime horrível- Esperamos que a atenção possa levar à detenção do suspeito".



Um comunicado oficial na página da polícia descreve o crime cometido por uma dupla - enquanto um distraía a proprietária de um apartamento, o outro entrou e roubou uma avultada quantia em dinheiro.



Mas as autoridades já não se livram da onda de piadas que o retrato despertou.