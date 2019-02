Polícia reformado rouba o corpo da antiga companheira do cemitério

O homem voltou a enterrar o corpo junto à residência onde vive para fazer um funeral privado.

Um polícia reformado, de 57 anos, é o principal suspeito de ter furtado o corpo da antiga companheira do cemitério Dois Irmãos do Buriti, no Brasil.Rosilei Potronieli, de 37 anos, morreu esfaqueada após uma discussão com um homem num bar.Segundo avança o jornal brasileiro G1, o homem era "obcecado" pela ex-mulher e roubou o corpo para se sentir mais perto dela. De acordo com as declarações do advogado, o cliente é "esquizofrénico" e voltou a enterrar o corpo da mulher junto à residência para poder realizar um funeral privado."Ele disse-me que viu os estragos que aquele homem [o assassino] fez no seu amor. Além de assumir que estava com o corpo, ele mostrava-se obcecado em tê-la a toda a hora. Estava determinado a ficar com o corpo para si."Rosilei Potronieli e o suspeito mantiveram um relacionamento de cerca de 20 anos, mas na altura da morte estavam separados e o antigo polícia estava preso por ter ameaçado a mulher e o novo companheiro.

Entretanto, o cadáver já foi devolvido à família que vai voltar a fazer o funeral.

O advogado de defesa garante que o suspeito se vai entregar às autoridades na terça-feira, dia 19 de fevereiro. O homem poderá ser condenado a uma pena de prisão entre três a cinco anos.