Policias suspensos por tirar fotografia com turistas em topless

Homens ficaram bastante animados com o pedido das mulheres.

14:25

Três polícias foram suspensos após serem fotografados a pousar para uma foto ao lado de duas turistas, em topless, na praia de Cancún, no México.

Os militares estavam devidamente fardados e não hesitaram em aceitar o pedido das turistas que queriam "uma recordação do país".

Os homens esboçaram o seu melhor sorriso e um dos militares aparece na fotografia a abraçar as jovens.

A foto foi partilhada por um grupo do Facebook com a legenda "… Quando estás mais interessado em p**** do que em patrulhar as praias de Cancún".

De acordo com o jornal Daily Mail, a partilha foi apagada após ameaças por parte da polícia local através do chat da rede social.

Inicialmente as autoridades recusaram comentar o caso, mas já foi emitido um comunicado a informar que os militares foram suspensos e aguardam o final da investigação disciplinar.