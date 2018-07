Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pónei sobe a telhado de casa para escapar às cheias

Animal procura refúgio inesperado para fugir à subida das águas no Japão.

Um pónei foi dado como desaparecido após as cheias desta semana no Japão.



Os donos achavam que Folha, uma fêmea, se tinha afogado, mas, afinal, está viva e foi encontrada... em cima de um telhado! Umas cenouras ajudaram no resgate do animal.