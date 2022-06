"Por favor liguem à polícia": Mulher raptada é salva após enviar nota em pedido de comida

Os funcionários do Chipper Truck Café ficaram em choque ao receber a informação, mas os proprietários decidiram acatar ao pedido e chamar as autoridades."As pessoas normalmente metem notas como 'Podem deixar o pedido na entrada? Posso ter uma bebida extra?'. Mas nunca algo como isto", contou à CBS News uma pessoa que trabalha no estabelecimento.Alice Bermejo, proprietária do Chipper Truck Café, revelou que "um detetive telefonou e disse que tinha feito uma detenção e que a vítima estava em segurança". Um desfecho que deixou todos "muito contentes".Através do Facebook, o restaurante divulgou a nota e confirmou que "uma mulher foi salva após ter sido feita refém durante cinco horas".