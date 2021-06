Português casado prepara-se para voltar a casar com as duas novas namoradas para viver relação a quatro

Um YouTuber e influenciador português, residente em Colónia, na Alemanha, está a dar que falar por partilhar o seu dia-a-dia com a mulher e as filhas, assim como com as duas novas namoradas. Marco Santos Silva mostra sem pudores a vida que leva numa relação a quatro, com o casamento aberto que celebrou com a mulher, Daniela Silva, há mais de dez anos.

Segundo relatou ao Daily Star, o homem quer agora casar com as duas namoradas que tem, Jessica K. e Kamila Z., ambas de 35 anos.

Marco Santos Silva casou com Daniela em 2012, e o casal teve duas meninas, hoje com quatro e sete anos. Há cerca de dois anos conheceu Jessica e Kamila em festas e os três tiveram imediatamente uma ligação. Ainda que nenhuma das duas mulheres sinta atração pelo mesmo sexo, resolveram alinhar num namoro a três com Marco, cientes de que o homem era já casado e com filhos (e que a mulher sabia de tudo, uma vez que vivem numa relação aberta). O português afasta as críticas que muitos lhe apontam nas redes sociais.

"Tenho um caso amoroso com a Kami e outro com a Jessi. Elas não são lésbicas, mas são amigas. Felizmente as nossas famílias apoiam-nos, em tudo o que fazemos. As minhas filhas também foram educadas a entender esta abertura e dão-se bem com todas as minhas parceiras. Como em tudo na vida, há sempre quem apoie e pessoas que não aceitam o nosso estilo de vida. A maior crítica que me apontam é que as minhas crianças vão ser vítimas de bullying na escola, mas nós educamo-las para serem pessoas confiantes e de mente aberta", explica Marco, que divide a sua vida entre a casa da mulher e as das suas namoradas.

O português quer agora fazer uma cerimónia simbólica em que case com as duas namoradas, para que depois tenham filhos. A ideia é também que Marco, Jessica e Kamila vivam na mesma casa.

"Nas minhas relações anteriores os ciúmes destruíram tudo, mas na nossa relação não. Nós nunca temos ciúmes", garante Marco Santos Silva, que diz que muitos homens lhe pedem ajuda sobre como lidar com os ciúmes das mulheres e como podem cultivar uma relação aberta.