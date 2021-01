Prenda de sonho: faz 90 anos e compra Corvette C8

Não é raro mas também não é algo que se veja todos os dias: idosos que relembram as emoções da juventude ao volante de um super carro.

Chuck Cook é o caso mais recente: aos 90 anos, este veterano da força aérea americana comprou um fabuloso Corvette Stingray C8 pintado em Torch Red.

E o concessionário Cecil Clark Chevrolet não fez melhor do que preparar-lhe uma bela festa de aniversário na terça-feira para celebrar a entrega do super desportivo, com a presença de dezenas de fãs do modelo.

Residente em Leesburg, na Florida, este não é, no entanto, o seu primeiro Corvette. Pelo contrário, é o quarto super carro que compra desde 1981.

"Mal posso esperar para mostrar este super carro nas reuniões Corvette", afirmou Chuck Cook ao jornal local Leesburg Daily Commercial.

Primeiro modelo equipado com motor central, o Chevrolet Corvette Stingray C8 "esconde" um bloco V8 atmosférico de 6.2 litros, com 495 cv de potência e 637 Nm de binário máximos.