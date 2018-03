Jovem esteve preso em Inglaterra durante um mês e meio.

Enquanto esteve preso fez uma dieta de frutas e cinco barras de cereais por dia.



Apesar disso, os intestinos guardaram teimosamente as provas o que, passados 47 dias sem uma ida ao WC, levou a polícia a ceder em nome da saúde do detido.

Lamarr Chambers, de 24 anos, foi detido no dia 17 de janeiro por suspeita de tráfico de droga, foi libertado na segunda-feira e hospitalizado.O jovem inglês terá engolido a droga no momento da detenção para esconder as provas.