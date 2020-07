Presos em casa com pulseira eletrónica por infringirem confinamento

Um casal do Kentucky, nos Estados Unidos, está detido em casa com pulseira eletrónica, depois de ter recusado assinar um documento que os obrigava a cumprir as regras de confinamento caseiro devido ao coronavírus.

Elizabeth Linscott explicou à televisão local Wave que fez um teste ao Covid-19 como precaução, antes de visitar os pais e os avós. O resultado do teste, que acusou positivo, recebeu-o no dia seguinte, acompanhado de uma carta do departamento de saúde do distrito de Lincoln Trail.

A missiva ordenava que Elizabeth entrasse em auto-isolamento e alertasse as autoridades sanitárias caso precisasse de tratamento hospitalar. A jovem mãe diz que não assinou a carta por achar que essas regras atrasariam o socorro caso precisasse de ir ao serviço de urgências do hospital.

Face à recusa, dias depois a casa da família foi literalmente invadida por agentes policiais do condado de Hardin. "Um funcionário do departamento de saúde, que acompanhava os polícias, entregou-nos três documentos a mim, à minha mulher e à nossa filha", continuou o marido, a indicar que estavam em prisão domiciliária.

Foram-lhes colocadas pulseiras eletrónicas nos tornozelos que notificariam a polícia se se afastassem de casa mais de 60 metros. À estação televisiva, a família afirmou nunca ter recusado o confinamento caseiro; apenas não concordou com a forma como estava escrita a carta que lhes foi enviada.

"Foi exatamente o contrário que o diretor do departamento de saúde pública disse em tribunal: que me recusava a ficar em quarentena e esse não era o caso", disse Elizabeth. "Eu nunca disse isso!".

Do lado das autoridades de saúde do distrito de Lincoln Trail não houve qualquer comentário, afirmando apenas estarem a respeitar a privacidade dos Linscott.