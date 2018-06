Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeiro-ministro da Holanda limpa o chão do Parlamento

Momento foi captado em vídeo e mereceu largos aplausos.

20:00

Não é uma coisa que aconteça todos os dias e, por isso mesmo, está a dar que falar nas redes sociais. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, foi 'apanhado' de esfregona na mão a limpar o chão do Parlamento.



A 'culpa' foi de Rutte: o primeiro-ministro derramou café ao chegar ao edifício e não quis que ninguém tivesse de limpar o que sujou, pelo que pegou no material de limpeza e tratou do assunto com as suas próprias mãos.



O momento foi filmado e mostra as funcionárias de limpeza a aplaudir o gesto do 'patrão'.



As imagens já deram a volta o Mundo e a atitude de Rutte foi largamente elogiada.



Veja o vídeo: