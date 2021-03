O PM tailandês, Prayuth Chan-ocha, teve uma reação inesperada ao ser confrontado pelos jornalistas com questões sobre uma possível remodelação governamental: levantou-se do palanque, dirigiu-se aos jornalistas e... borrifou-os com spray desinfetante.



Não se sabe se pretendia eliminar o vírus das perguntas incómodas, mas tornou-se notícia em todo o Mundo pelo ridículo da situação.