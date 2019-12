Um multimilionário alemão convidou dez "pessoas simpáticas" para viver com ele na sua propriedade de 223 hectares, na Nova Zelândia.Karl Reipen, de 70 anos, que construiu a sua fortuna com um negócio de venda de bebidas de café gelado enlatadas, fez a oferta em dois anúncios publicados no New Zealand Herald."Agora que está tudo finalizado, gostava de partilhar o paraíso com pessoas simpáticas, até dez (mulheres e homens)", escreveu Reipen.